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Прохладой закончится июль в Новосибирске

 27 июля, 17:00
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Прохладой закончится июль в Новосибирске
фото с сайта pixabay.com

В городе пройдёт дождь с грозой, но будет относительно тепло — синоптики рассказали о погоде на ближайшие дни.

Как сообщили в Западно-Сибирском гидрометцентре, в последние дни июля в регионе ожидается прохладная погода — дневная температура не превысит 24 градусов тепла.

«На территории Новосибирской области преобладают умеренно-тёплые потоки из районов Туруханска и Норильска, грозовые дожди пройдут в основном по востоку области», — рассказала синоптик первой категории Западно-Сибирского гидрометцентра Маргарита Воловлина.

Гроза пройдёт в ночь на субботу, 28 июля. При этом ветер усилится до 14-15 метров в секунду. Днём осадков не ожидается, а скорость ветра — он будет северным — составит 4-9 метров в секунду. Ночная температура — +12...+14 градусов, днём воздух прогреется до +18...+20 градусов.

В воскресенье, 29 июля, дождей не обещают, северо-восточный ветер — 3-9 метров в секунду. Ночная температура составит +10...+12 градусов, дневная — +18...+20 градусов.

А в понедельник, 30 июля, днём потеплеет до +22...+24 градусов. При этом ночная температура составит +9...+11 градусов. Осадков в этот день не ожидается. Северо-восточный ветер будет дуть со скоростью 3-9 метров в секунду.

Напомним, туруханские холода скоро уйдут от новосибирцев к монголам.

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