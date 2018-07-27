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Пыталась спасти котёнка и выпала из окна жительница Кузбасса

 27 июля, 07:17
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Пыталась спасти котёнка и выпала из окна жительница Кузбасса
фото с сайта pixabay.com

В Кемерове маленький пушистик забрался на карниз дома, при попытке помочь питомцу женщина упала и получила серьёзные травмы.

Инцидент произошёл на улице 40 лет Октября. Котёнок забрался на карниз второго этажа в доме. Женщина хотела спасти малыша, потянулась за ним из окна своей квартиры, которая также находится на втором этаже. Однако не удержалась и упала вниз.

«В результате падения жительница Кировского района травмировала голову и получила перелом пяточной кости. Женщину госпитализировали», — сообщил Правоохранительный портал Кузбасса, ссылаясь на свой источник в медучреждении.

Напомним, в июле от падения из окна спасли жительницу Новосибирской области.

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