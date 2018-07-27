Разбойника в спецодежде ищут в Новосибирске

Мужчина ограбил алкогольный магазин в центре города — происшествие попало на камеру видеонаблюдения.

Инцидент произошёл на улице Некрасова в Центральном районе Новосибирска в 01:43 30 июня. Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по региону, мужчина направил на кассира предмет, похожий на пистолет, и забрал три тысячи рублей.

На подозреваемом была рабочая спецодежда и тёмная маска, скрывающая лицо.

«По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Разбой», — сообщили в ГУ МВД по Новосибирской области.

Полиция просит сообщить всех, кому что-либо известно о подозреваемом или его местонахождении, по телефонам: (383) 232-21-65, 232-21-90, 8-913-005-74-39.

Напомним, новосибирец плюнул в лицо продавцу за некачественную услугу.