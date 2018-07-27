Разбойника в спецодежде ищут в Новосибирске
27 июля, 12:05
фото с сайта pixabay.com
Мужчина ограбил алкогольный магазин в центре города — происшествие попало на камеру видеонаблюдения.
Инцидент произошёл на улице Некрасова в Центральном районе Новосибирска в 01:43 30 июня. Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по региону, мужчина направил на кассира предмет, похожий на пистолет, и забрал три тысячи рублей.
На подозреваемом была рабочая спецодежда и тёмная маска, скрывающая лицо.
«По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Разбой», — сообщили в ГУ МВД по Новосибирской области.
Полиция просит сообщить всех, кому что-либо известно о подозреваемом или его местонахождении, по телефонам:
Напомним, новосибирец плюнул в лицо продавцу за некачественную услугу.