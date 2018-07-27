5 баллов
+19 °C
Курс ЦБ:
62,95
73,82

Разбойника в спецодежде ищут в Новосибирске

 27 июля, 12:05
подходящие темы
Разбойника в спецодежде ищут в Новосибирске
фото с сайта pixabay.com

Мужчина ограбил алкогольный магазин в центре города — происшествие попало на камеру видеонаблюдения.

Инцидент произошёл на улице Некрасова в Центральном районе Новосибирска в 01:43 30 июня. Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по региону, мужчина направил на кассира предмет, похожий на пистолет, и забрал три тысячи рублей.

На подозреваемом была рабочая спецодежда и тёмная маска, скрывающая лицо.

«По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Разбой», — сообщили в ГУ МВД по Новосибирской области.

Полиция просит сообщить всех, кому что-либо известно о подозреваемом или его местонахождении, по телефонам: (383) 232-21-65, 232-21-90, 8-913-005-74-39.

Напомним, новосибирец плюнул в лицо продавцу за некачественную услугу.

ВКонтакте
G+
OK
  
новости по теме
публикации по теме
 30 июня, 13:51 • статья

Столицы договорились

Глава Новосибирской области Андрей Травников и мэр Москвы Сергей Собянин подписали соглашение о торгово-экономическом, научно-техническом и культурном сотрудничестве
 26 мая, 10:15 • статья

У города есть решение

Сорок пять депутатов встретились, чтобы внести изменения в постановления и обсудить решения на уровне города. К каким итогам пришли депутаты на сессии — в материале Сиб.фм.
 18 апреля, 17:20 • статья

Торговые сети подвели итоги

Ретейлеры в Новосибирске подвели итоги года. Результаты неожиданные. Подробности в материале Сиб.фм
самое популярное
 19 июля, 08:42 • новость

Тело жительницы Барнаула нашли в квартире спустя десять лет после смерти

Благодаря ремонту жители одного из домов на улице Чкалова в Барнауле обнаружили труп соседки, которую не видели десять лет.
 22 июля, 14:19 • новость

Обнажённая пара предавалась любовным утехам на улице в Новосибирске

На левом берегу Новосибирска прямо во дворе домов мужчина с женщиной занимались сексом — возмущённые местные жители попытались вызвать полицию.
 16 июля, 11:00 • новость

Мужчина и обнажённая девушка погибли под поездами в НСО

Тела двух человек обнаружили на железнодорожных путях в минувшие выходные, обстоятельства их гибели выясняются.
 15 июля, 09:10 • новость

Пять лет тюрьмы грозит новосибирцу за пост «ВКонтакте»

В записи 27-летнего сибиряка усмотрели призыв к экстремизму, вражде и унижению достоинства — молодой человек предстанет перед судом.
 20 июля, 13:56 • новость

Обычный сельский фельдшер полчаса в одиночку боролся за жизнь пострадавшего

В Челябинской области по непонятным причинам юного сельского фельдшера отправили на страшную аварию, где ему пришлось героически сражаться за жизнь пострадавшего — данная история вызвала большой общественный резонанс.
 25 июля, 11:33 • новость

Отец алтайских живодёрок извинился за детей и рассказал об угрозах

Отец несовершеннолетних жительниц Алтайского края, которые на видео жестоко убили котёнка, боится за свою семью из-за постоянных угроз