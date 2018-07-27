Самолёт из Сочи аварийно сел в Новосибирске из-за закрылок
27 июля, 13:23
фото с сайта pixabay.com
Летевший из Сочи аэробус совершил аварийную посадку — никто не пострадал.
Самолёт А-320, выполнявший рейс Сочи — Новосибирск, экстренно приземлился в Толмачёво в ночь на 27 июля.
О случившемся стало известно в 01:26, сообщает пресс-служба Центра ГО, ЧС и ПБ НСО. Причиной аварийной посадки стал неполный выпуск закрылок.
На борту воздушного судна находились 164 человека, из них шестеро — члены экипажа. Никто не пострадал.
«К аварийной посадке привлекалось 29 человек, шесть единиц техники, в том числе от МЧС три человека, одна единица техники», — уточнили в Центре ГО, ЧС и ПБ НСО.
В ведомстве сообщили, что аэропорт функционирует в штатном режиме.
Напомним, из-за тумана самолёт из Греции не смог приземлиться в Толмачёво.