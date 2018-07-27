Самолёт из Сочи аварийно сел в Новосибирске из-за закрылок

Летевший из Сочи аэробус совершил аварийную посадку — никто не пострадал.

Самолёт А-320, выполнявший рейс Сочи — Новосибирск, экстренно приземлился в Толмачёво в ночь на 27 июля.

О случившемся стало известно в 01:26, сообщает пресс-служба Центра ГО, ЧС и ПБ НСО. Причиной аварийной посадки стал неполный выпуск закрылок.

На борту воздушного судна находились 164 человека, из них шестеро — члены экипажа. Никто не пострадал.

«К аварийной посадке привлекалось 29 человек, шесть единиц техники, в том числе от МЧС три человека, одна единица техники», — уточнили в Центре ГО, ЧС и ПБ НСО.

В ведомстве сообщили, что аэропорт функционирует в штатном режиме.

Напомним, из-за тумана самолёт из Греции не смог приземлиться в Толмачёво.