Страсти голых сибирячек на мокром асфальте попали на видео

В одном из дворов Красноярска две обнажённые девушки бегали под дождём, пока одна не повалила другую на асфальт.

Необычную картину увидел красноярец в серый дождливый день из своего окна. Из подъезда во двор вышли голые девушки. Примечательно, что сначала одна из них слегка ополоснулась под дождём. На следующем кадре снятого очевидцем видео сибирячки уже лежат на асфальте, и между ними происходит странная борьба (или не борьба вовсе?).

В соцсети многие комментаторы усомнились в том, что девушки дрались. Также они предположили, что у них просто неожиданно отключили воду — и пришлось завершать водные процедуры на улице под дождём. Были и другие теории о случившемся: алкогольное или наркотическое опьянение, а может, и плохая экология Красноярска.

«Выбросы в атмосферу... Спазм сосудов..... Скоро все с ума сойдём с такой экологией», — подытожил пользователь соцсети.

Напомним, в июле обнажённая пара предавалась любовным утехам на улице в Новосибирске.