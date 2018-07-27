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Убийство криминального авторитета в новокузнецком баре попало на камеру

 27 июля, 21:43
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Убийство криминального авторитета в новокузнецком баре попало на камеру
кадр из видео следственного комитета рф

СК расследует уголовное дело по факту убийства в одном из баров Новокузнецка недавно освободившегося из заключения мужчины.

Преступление было совершено примерно в первом часу ночи в пятницу, 27 июля. Мужчина находился в баре с компанией из 20 человек. В определённый момент в зал заведения зашёл неизвестный, одетый во всё чёрное, включая куртку с капюшоном и очками. Он сделал несколько выстрелов в 39-летнего мужчину и скрылся.

«На место преступления незамедлительно прибыла следственно-оперативная группа. С места преступления изъяты гильзы. В настоящее время устанавливаются очевидцы произошедшего, изучается его окружение, допрашиваются свидетели. Следствием рассматриваются все возможные версии произошедшего, в числе которых криминальные связи потерпевшего», — рассказали в пресс-службе Следственного управления СК по Кемеровской области.

В ведомстве отмечают, что убитый отбывал срок за вымогательство и мошенничество.

«Комсомольская правда» отмечает, что преступление было совершено в кафе «Джамбул», которое находится на центральной улице города, а убитым является Александр Жестоков — один из лидеров ОПГ «Запсибовские».

Её члены с 2007 года занимались вымогательством, а также проводили незаконные сделки с недвижимостью. Арестовали Жестокова в 2013 году в Москве и поместили в СИЗО. В мае 2017 года его приговорили к семи годам лишения свободы. На свободу он вышел в июле этого года.

Напомним, сотрудники новосибирского офиса благотворительного фонда помощи осуждённым и их семьям «Русь Сидящая» обратились в полицию после атаки группы неизвестных.

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