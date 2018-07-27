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В Новосибирске эвакуировали гипермаркет

 27 июля, 14:40
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В Новосибирске эвакуировали гипермаркет
фото из группы «АСТ-54» в соцсети «ВКонтакте»

Из «Ленты» в Октябрьском районе вывели посетителей и сотрудников — причину выясняют.

Об эвакуации в гипермаркете «Лента» на улице Большевистской, 52/1, соцсети сообщили 27 июля, около 14:00.

«Сейчас территория оцеплена сотрудниками полиции, а охрана гипермаркета не пускает автомобили на парковку», — рассказали в соцсетях.

В 14:12 поступила информация, что эвакуация отменена, сотрудники магазина возвращаются на рабочие места. Очевидцы сообщают, что на место происшествия приезжали пожарные и реанимация.

Напомним, в апреле в барнаульском ТЦ «Гулливер» прошла ночная эвакуация.

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