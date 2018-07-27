Вооружённый мужчина напугал отдыхавших на пляже омичей

Мужчина с пистолетом в кобуре непринуждённо разговаривал по телефону, а вот окружающие не на шутку встревожились.

Омич с огнестрельным оружием появился на Иртышской набережной 26 июля. Очевидцы сфотографировали его и разместили снимок в группе «Аварийный Омск» в соцсети «ВКонтакте».

«С каких пор у нас разрешено со стволом в кобуре наружу ходить? Даже если это муляж», — написал в группе свидетель инцидента.

Некоторые комментаторы решили, что в кобуре у мужчины не огнестрельное, а пневматическое оружие — он просто хотел произвести впечатление на окружающих. Другие предположили, что это сотрудник правоохранительных органов при исполнении.

Напомним, в мае грабитель в маске с пистолетом сорвал куш в новосибирских микрозаймах.