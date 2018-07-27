Всё ближе к 40: новосибирцы снова постарели

Уже который год, по данным Новосибирскстата, средний возраст жителей НСО становится всё выше и выше.

По данным ведомства, население НСО в 2017 году постарело: средний возраст жителей составил 39,4 года. Это на 0,3 % больше, чем в 2016 году. У женщин за счёт более высокой продолжительности жизни он на пять лет выше, чем у мужчин.

Также отмечается, что сельчане в среднем старше горожан, как мужчины, так и женщины. Средний возраст жителей сельской местности составил 40,1 года, городской — 39,3 года.

Аналитики назвали Новосибирск «возрастным» городом. Средний возраст новосибирца составляет чуть более 39 лет.

«Среди крупных городов СФО (100 тысяч человек и более) „старше“ Новосибирска города Рубцовск (41,1) и Бийск (40,2) Алтайского края, Прокопьевск (40,9) Кемеровской, Омск (39,5) Омской, Ангарск и Братск (по 39,4) Иркутской областей, а также город Бердск Новосибирской области (40,0)», — сообщили в Новосибирскстате.

В Сибирском федеральном округе Новосибирск уступил «старшинство» Алтайскому краю и Кемеровской области — там зафиксирован средний возраст 40,3 и 39,5 года соответственно. Самый «молодой» регион — Республика Тыва (29,6 года). Что является результатом высокой рождаемости.

Средний возраст — одна из важных характеристик возрастного состава населения. В нём одновременно отражаются уровень рождаемости и показатель продолжительности жизни.

Напомним, за первые три месяца 2018 года Новосибирскстат отмечал спад рождаемости.