5 баллов
+19 °C
Курс ЦБ:
62,95
73,82

Всё ближе к 40: новосибирцы снова постарели

 27 июля, 14:14
были упомянуты
подходящие темы
Всё ближе к 40: новосибирцы снова постарели
фото с сайта pixabay.com

Уже который год, по данным Новосибирскстата, средний возраст жителей НСО становится всё выше и выше.

По данным ведомства, население НСО в 2017 году постарело: средний возраст жителей составил 39,4 года. Это на 0,3 % больше, чем в 2016 году. У женщин за счёт более высокой продолжительности жизни он на пять лет выше, чем у мужчин.

Также отмечается, что сельчане в среднем старше горожан, как мужчины, так и женщины. Средний возраст жителей сельской местности составил 40,1 года, городской — 39,3 года.

Аналитики назвали Новосибирск «возрастным» городом. Средний возраст новосибирца составляет чуть более 39 лет.

«Среди крупных городов СФО (100 тысяч человек и более) „старше“ Новосибирска города Рубцовск (41,1) и Бийск (40,2) Алтайского края, Прокопьевск (40,9) Кемеровской, Омск (39,5) Омской, Ангарск и Братск (по 39,4) Иркутской областей, а также город Бердск Новосибирской области (40,0)», — сообщили в Новосибирскстате.

В Сибирском федеральном округе Новосибирск уступил «старшинство» Алтайскому краю и Кемеровской области — там зафиксирован средний возраст 40,3 и 39,5 года соответственно. Самый «молодой» регион — Республика Тыва (29,6 года). Что является результатом высокой рождаемости.

Средний возраст — одна из важных характеристик возрастного состава населения. В нём одновременно отражаются уровень рождаемости и показатель продолжительности жизни.

Напомним, за первые три месяца 2018 года Новосибирскстат отмечал спад рождаемости.

ВКонтакте
G+
OK
  
новости по теме
публикации по теме

Рост, торможение, спад

 6 июля, 13:21 • колонка
Максим Марков
директор проектов компании «ЁЛКА девелопмент»
Пусть цены на жильё в Новосибирске и упали, но застройщики нисколько не потеряли в выручке. Как это происходит и почему статистика не врёт, объяснил Максим Марков.
 27 июня, 15:41 • статья

Из мигрантов в сибиряки

Только треть жителей Новосибирской области контактируют с мигрантами постоянно. Из-за отсутствия общения в их отношении живучи «недобрые» стереотипы о том, что они занимают трудовые места и нагружают социальную инфраструктуру.

Талант из лошадки

 6 апреля, 11:40 • колонка
Елана Таращук
руководитель пресс-службы HeadHunter по Сибири
Зачем привлекать искусственный интеллект, если есть эмоциональный? Правильный ответ — чтобы повышать эффективность работы.
самое популярное
 19 июля, 08:42 • новость

Тело жительницы Барнаула нашли в квартире спустя десять лет после смерти

Благодаря ремонту жители одного из домов на улице Чкалова в Барнауле обнаружили труп соседки, которую не видели десять лет.
 22 июля, 14:19 • новость

Обнажённая пара предавалась любовным утехам на улице в Новосибирске

На левом берегу Новосибирска прямо во дворе домов мужчина с женщиной занимались сексом — возмущённые местные жители попытались вызвать полицию.
 16 июля, 11:00 • новость

Мужчина и обнажённая девушка погибли под поездами в НСО

Тела двух человек обнаружили на железнодорожных путях в минувшие выходные, обстоятельства их гибели выясняются.
 15 июля, 09:10 • новость

Пять лет тюрьмы грозит новосибирцу за пост «ВКонтакте»

В записи 27-летнего сибиряка усмотрели призыв к экстремизму, вражде и унижению достоинства — молодой человек предстанет перед судом.
 20 июля, 13:56 • новость

Обычный сельский фельдшер полчаса в одиночку боролся за жизнь пострадавшего

В Челябинской области по непонятным причинам юного сельского фельдшера отправили на страшную аварию, где ему пришлось героически сражаться за жизнь пострадавшего — данная история вызвала большой общественный резонанс.
 25 июля, 11:33 • новость

Отец алтайских живодёрок извинился за детей и рассказал об угрозах

Отец несовершеннолетних жительниц Алтайского края, которые на видео жестоко убили котёнка, боится за свою семью из-за постоянных угроз