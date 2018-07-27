За выбивание показаний электрошокером осудили алтайских полицейских

Трое местных жителей обвинили сотрудников полиции в применении насилия и выбивании признания, суд признал экс-оперативников виновными.

Как сообщает пресс-служба следственного управления СК РФ по Алтайскому краю, инцидент произошёл в октябре 2015 года, когда в отделение полиции по Третьяковскому району были доставлены трое местных жителей, подозреваемых в краже мешка с зерном с территории одного из фермерских хозяйств.

«При допросе сотрудники полиции применили к каждому из них физическое насилие: они подверглись избиению, кроме того, к ним были применены электрошокер, противогаз и наручники. Несмотря на то, что мужчины признались в краже, издевательства не прекратились — полицейские требовали признания в совершении других аналогичных преступлений», — отмечает ведомство.

В результате экс-замначальника отдела и оперуполномоченного отделения полиции суд признал виновными по статье

«Превышение должностных полномочий». Им назначено по семь и шесть лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима.

Напомним, накануне по этой же статье осудили бурятских полицейских, которых признали виновными в применении насилия к задержанным.