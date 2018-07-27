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Застрявшего в бетоне щенка спасли омские пожарные

 27 июля, 17:16
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Застрявшего в бетоне щенка спасли омские пожарные
фото с сайта 55.mchs.gov.ru

В Омске трёхмесячный Томми застрял между бетонными плитами в сильную жару и чуть не погиб — для его спасения пришлось подключать МЧС и полицию.

26 июля омские пожарные провели спасательную операцию. Щенок застрял между стенами бетонных гаражных боксов в 30-градусную жару. Сотрудников МЧС вызвали неравнодушные жители: через номер 101, соцсети и даже редакцию местного телеканала. Несмотря на то, что спасение животных не входит в обязанности пожарных, они не смогли остаться в стороне.

«Допустить гибели лучшего друга человека было нельзя. Счёт времени шёл на минуты», — сообщила пресс-служба регионального МЧС.

Когда спасатели приехали на место, щенок уже практически не подавал признаков жизни. Пришедшие на помощь обычные омичи не знали, что делать, и могли лишь поливать собаку водой и наблюдать сквозь слёзы, как она погибает. Сначала и сотрудникам МЧС не удавалось вытащить из плена малыша.

«Так как жара усиливалась, а щенок находился на улице более пяти часов, было принято единственно верное решение — вызвать сотрудников полиции, вскрыть дверь гаражного бокса и проломить бетонную стену. С помощью кувалды огнеборцы проломили отверстие в стене, и оттуда показалась спина животного. Но на пути спасения стояла ещё одна преграда — арматура. Перекусив её с помощью гидравлических ножниц, огнеборцы с трудом достали щенка. Тот уже даже не реагировал на внешнее воздействие. Но, оказавшись на свободе, встав на четыре лапы, щенок завилял хвостом», — отметила пресс-служба министерства.

Щенка вернули хозяину. Оказалось, что малыша зовут Томми и ему всего три месяца. А его хозяин — 71-летний пенсионер Иван Петрович, у которого помимо щенка есть ещё и пёс Мухтар.

Напомним, в июле беременная иркутянка спасла щенков из гудронного болота.

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