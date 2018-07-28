Омские дорожники напали на проехавшую по свежему асфальту маршрутку

Необычный дорожный инцидент произошёл недалеко от остановки «Старозагородная роща» в Омске — рабочие напали на маршрутку.

У поворота с Красного пути на улицу Берёзовую шла укладка асфальта. Водитель автобуса маршрута № 31Н попытался проехать по этому участку, началась словесная перепалка с одним из дорожников, который несколько раз попросил водителя ехать в сторону остановки «Дворец пионеров».

«Наш водитель сдвинулся с места и свернул на улицу Берёзовую, проехав по горячему асфальту. При этом, судя по звуку, у него лопнула шина. Следом от прилетевшего заградительного сигнального конуса у автобуса разбилось боковое стекло, и осколки разлетелись по всему салону», — цитирует одного из пассажиров маршрутки паблик «ЧП Омск».

Некоторые очевидцы конфликта сообщают, что помимо дорожного конуса в маршрутку летели камни, но никто из пассажиров не пострадал. Полиция проводит проверку по факту случившегося.

Напомним, в Новосибирске продолжается конфликт между жителями улиц Овражной и Танковой, которые не могут договориться относительно пешеходного моста, помогающего сократить путь с четырёх километров до восьмисот метров.