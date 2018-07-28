Красноярскому экс-врачу предъявили ещё одно обвинение во взяточничестве

Бывшему главврачу красноярского перинатального центра вменяют семь эпизодов получения взяток.

Как сообщает пресс-служба Главного следственного управления СК РФ по Красноярскому краю, обвинение в получении взятки в 280 тысяч рублей предъявлено Андрею Павлову, который находится под стражей по другим эпизодам.

«В период с 1 октября по 30 ноября 2017 года представительница коммерческой организации Красноярска передала главной медсестре перинатального центра взятку в сумме 145 тысяч рублей, которая являлась частью от общей суммы взятки в 280 тысяч рублей для А. Павлова за совершение входящих в его служебные полномочия действий в интересах представляемой ею коммерческой организации», — сообщают в ведомстве.

Эти деньги медсестра затем передала Павлову.

Мужчину также обвиняют ещё в шести преступлениях, связанных с получением взяток. Следствие полагает, что он организовал схему: при проведении электронных аукционов на поставку медицинских товаров получал 10 % от суммы контракта.

Напомним, ранее за получение взятки в особо крупном размере был задержан глава томского управления МЧС генерал-майор Михаил Бегун.