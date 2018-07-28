Необычную радугу-полусферу наблюдали новосибирцы в небе

фото из группы «АСТ-54» в соцсети Вконтакте

Радуга-полусфера удивила жителей левобережья — кадрами с редким явлением они поделились в соцсетях.

Фото огромной радуги, будто бы растущей из земли, жители Юго-Западного жилмассива сделали вчера, 27 июля, после прошедшего ливня. Уникальность природного явления в том, что радуга представляла собой чёткий полукруг и, по словам пользователей соцсетей, напоминала мыльный пузырь.

«Я даже смог разглядеть все цвета. Считалка в помощь. Каждый охотник желает знать, где сидит фазан», «Как нарисованная», — поделились эмоциями они.

Напомним, что в начале июля новосибирцы увидели ещё одно необычное явление в небе — облако в виде летающей тарелки, подсвеченное солнцем.