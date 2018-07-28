2 балла
+19 °C
Курс ЦБ:
62,97
73,34

Необычную радугу-полусферу наблюдали новосибирцы в небе

 28 июля, 13:32
подходящие темы
Необычную радугу-полусферу наблюдали новосибирцы в небе
фото из группы «АСТ-54» в соцсети Вконтакте

Радуга-полусфера удивила жителей левобережья — кадрами с редким явлением они поделились в соцсетях.

Фото огромной радуги, будто бы растущей из земли, жители Юго-Западного жилмассива сделали вчера, 27 июля, после прошедшего ливня. Уникальность природного явления в том, что радуга представляла собой чёткий полукруг и, по словам пользователей соцсетей, напоминала мыльный пузырь.

«Я даже смог разглядеть все цвета. Считалка в помощь. Каждый охотник желает знать, где сидит фазан», «Как нарисованная», — поделились эмоциями они.

Напомним, что в начале июля новосибирцы увидели ещё одно необычное явление в небе — облако в виде летающей тарелки, подсвеченное солнцем.

ВКонтакте
G+
OK
  
новости по теме
публикации по теме

Филиппины, ураганы и шахматы

 25.09.2017, 11:24 • колонка
Алексей Гамзов
журналист
 22.09.2016, 17:00 • статья

Красные камни и чёрная пурга

Дети, которые родились и учатся в Норильске, рассказали корреспонденту Сиб.фм о своей повседневной жизни, ощущениях и планах на будущее.
 9.06.2014, 08:30 • статья

Сама приплыла

Около 10 000 домов оказались затоплены на Алтае в начале июня. С каждым днём возникает всё больше предположений о причинах произошедшего катаклизма. Сиб.фм собрал вместе все версии: форелевые озёра Германа Грефа, месть «принцессы Укока» и американское оружие.
самое популярное
 19 июля, 08:42 • новость

Тело жительницы Барнаула нашли в квартире спустя десять лет после смерти

Благодаря ремонту жители одного из домов на улице Чкалова в Барнауле обнаружили труп соседки, которую не видели десять лет.
 22 июля, 14:19 • новость

Обнажённая пара предавалась любовным утехам на улице в Новосибирске

На левом берегу Новосибирска прямо во дворе домов мужчина с женщиной занимались сексом — возмущённые местные жители попытались вызвать полицию.
 16 июля, 11:00 • новость

Мужчина и обнажённая девушка погибли под поездами в НСО

Тела двух человек обнаружили на железнодорожных путях в минувшие выходные, обстоятельства их гибели выясняются.
 15 июля, 09:10 • новость

Пять лет тюрьмы грозит новосибирцу за пост «ВКонтакте»

В записи 27-летнего сибиряка усмотрели призыв к экстремизму, вражде и унижению достоинства — молодой человек предстанет перед судом.
 20 июля, 13:56 • новость

Обычный сельский фельдшер полчаса в одиночку боролся за жизнь пострадавшего

В Челябинской области по непонятным причинам юного сельского фельдшера отправили на страшную аварию, где ему пришлось героически сражаться за жизнь пострадавшего — данная история вызвала большой общественный резонанс.
 25 июля, 11:33 • новость

Отец алтайских живодёрок извинился за детей и рассказал об угрозах

Отец несовершеннолетних жительниц Алтайского края, которые на видео жестоко убили котёнка, боится за свою семью из-за постоянных угроз