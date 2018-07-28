Новосибирец спас утят от гибели при помощи самодельного инкубатора

Папа-герой и папа-утка — так окрестили новосибирца, подобравшего на стройке гнездо, брошенное уткой, и сумевшего выходить утят.

О необычной истории спасения семи утят рассказали в Центре реабилитации диких животных Новосибирска. Около недели назад к ним обратился новосибирец, который рассказал, что во время проведения строительных работ в пригородном посёлке обнаружил гнездо с яйцами, которое чуть не попало под зачистку. Изначально он хотел дождаться мамы-утки, но когда та так и не прилетела, принял решение забрать яйца на дальнейшую самостоятельную инкубацию.

«Соорудив нехитрый инкубатор, на протяжении недели он поддерживал в нём влажность и температуру, ожидая пополнения. 26-го числа детёныши стали выходить из яиц, а 27-ого вышли все семь утяток!», — отметили волонтёры Центра.

Они также подчеркнули, что при выходе из яиц утятам нельзя видеть человека или какой-либо другой объект, так как у них мгновенно срабатывает импринтинг — запечатление. А значит именно на этот объект они и будут ориентироваться при выборе партнёра в будущем.

В настоящее время утята находятся в импровизированном брудере и набираются сил после проклёвывания. В будущем, когда утята смогут питаться самостоятельно и уверенно стоять на лапках, их подсадят к приёмной матери.

«История, которую нам поведали, абсолютно уникальна и полна героизма. Все волонтёры Центра восхищены подвигом мужчины, который взял на себя ответственность за жизнь, только зарождающуюся в яйце», — оценили поступок новосибирца в Центре.

Напомним, что вчера в центре города местная жительница нашла утёнка — его отвезли на водоём на «Шлюзе» и выпустили в естественную среду.