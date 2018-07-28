Новосибирский детский лагерь временно закрыли из-за инфекции

В лагере Заельцовского района «Зелёная республика» заболел ребёнок — работу учреждения решили приостановить.

О том, что один из воспитанников подхватил инфекцию, стало известно 27 июля, сообщается на сайте правительства Новосибирской области. Минтруда и соцразвития области совместно с региональным управлением Роспотребнадзора решили приостановить работу учреждения.

Родителям компенсируют неиспользованные дни отдыха или предоставят детям возможность отдохнуть в лагере в другое время.

«В настоящее время на территории лагеря работает специальная межведомственная комиссия. После завершения контрольных и профилактических мероприятий деятельность лагеря будет возобновлена», — сообщили в региональном правительстве.

Напомним, детский лагерь в Бердске приостановил работу из-за некачественной воды.