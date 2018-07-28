Краснокнижные соколы впервые вывели потомство в Новосибирске

Редкий вид сокола — сапсан — неожиданно дал потомство в обычном жилом доме Новосибирска.

Сапсан — редкая хищная птица. Ещё труднее найти места её гнездования. За многие годы специалисты отметили лишь несколько встреч отдельных пар сапсана в сезон гнездования в окрестностях Академгородка.

Не так давно стало известно, что пара сапсанов загнездилась на одном из уступов нового 16-этажного жилого дома в микрорайоне, примыкающем к так называемому Шлюзовскому лесу.

«Этот лесной массив рассматривается в качестве наиболее перспективной особо охраняемой природной территории (ООПТ) в пределах Новосибирска. Факт гнездования сапсанов здесь стал ещё одним весомым аргументом в пользу придания статуса ООПТ Шлюзовскому лесу», — рассказал сотрудник Института систематики и экологии животных СО РАН Алексей Яновский.

После того как были найдены птенцы, общественники организовали дежурство во дворе, чтобы злоумышленники не отловили молодого сапсана. Также некоторых местных жителей не устраивало соседство с редкими пернатыми, из-за громких пронзительных криков соколов с утра до ночи и разбрасываемых ими повсюду перьев и остатков тушек добычи — молодых сизых голубей и озёрных чаек.

«Предосторожности оказались не напрасными, так как, по словам волонтёра Кирилла Борцова, в день, когда оперившийся молодой сапсан вылетел из гнезда, он сначала упал на подоконник соседнего торгового центра, а затем и вовсе на передний капот автомобиля возле одного из подъездов. Зоозащитники были готовы к подобному повороту событий, завернули непутёвого слётка в полотенце и подняли его на крышу многоэтажки. Через несколько дней после этого, а именно 16 июля, молодой сапсан издали, при разглядывании в бинокль, производил впечатление вполне упитанной и резвой птицы, которая в виде тренировки то и дело махала крыльями на краю крыши, обдуваемой достаточно сильным ветром. Взрослая птица при мне поднесла слётку на ужин очередной кусок добычи», — рассказал Алексей Яновский.

В целом учёные признали первую попытку гнездования сапсанов здесь успешной. Через несколько дней всё семейство, скорее всего, переместится на кроны деревьев в соседний сосновый лес, не будет беспокоить горожан и перестанет быть объектом заботы зоозащитников.

Напомним, в июле маленький потерянный утёнок блуждал в центре Новосибирска.