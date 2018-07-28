Слишком громкому катафалку запретили работать в Кузбассе

Из-за сильного шума приставы запретили работу похоронного автомобиля в Осинниках в Кемеровской области.

Такое решение судебные приставы приняли после нарушений, обнаруженных в ходе проверки работы одной из похоронных служб. Как сообщает пресс-служба управления судебных приставов в Кемеровской области, при проведении лабораторно-инструментальных исследований стало известно, что на рабочем месте водителей превышен предельно допустимый уровень шума. В частности, в кабине автомобиля ВАЗ-2110 при работе двигателя уровень шума высок настолько, что опасен для здоровья водителя.

В результате Роспотребнадзор обратился в суд, который приостановил работу катафалка на 60 суток.

Напомним, что в прошлом году похоронное бюро в городе Тайга расплатилось катафалком за долги.