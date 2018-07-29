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Бойцам спецназа Росгвардии в Кузбассе посвятили песню и клип

 29 июля, 11:20
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Бойцам спецназа Росгвардии в Кузбассе посвятили песню и клип
фото и видео с сайта Сибирского округа войск национальной гвардии РФ,

В клипе на песню «Русь православная» снялась 16-летняя школьница-исполнительница песни, а также духовный наставник бойцов.

Как сообщает пресс-служба Сибирского округа войск национальной гвардии РФ, 16-летняя школьница из Кемерово Арина Короткова исполнила песню «Русь православная» ко дню небесного покровителя Росгвардии святого равноапостольного великого князя Владимира.

«Её она посвятила своему отцу и его боевым товарищам из отряда специального назначения „Кузбасс“ Росгвардии», — отметили в пресс-службе.

Затем на песню был снят клип при поддержке независимой киностудии из Кемерово. Им авторы хотели показать, что «для бойцов спецназа защита Отечества и граждан не только воинский, но также священный долг».

Помимо Арины и бойцов спецназа участие в съёмках принял духовный наставник отряда специального назначения «Кузбасс» отец Александр.

«Священнослужитель неоднократно выезжал с бойцами в служебные командировки и прекрасно знает, какую роль играют духовные ценности в жизни спецназовцев», — добавили в Росгвардии.

Напомним, что накануне известный музыкант Гарик Сукачёв показал красоты Алтая в своём новом клипе.

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