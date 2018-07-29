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Чёрный дым от загоревшейся стройки напугал новосибирцев

 29 июля, 15:42
Чёрный дым от загоревшейся стройки напугал новосибирцев
фото из группы «АСТ-54» социальной сети «ВКонтакте»

В Октябрьском районе вспыхнуло строящееся здание — дым встревожил даже жителей левого берега Оби.

Строящееся здание загорелось на улице Добролюбова 29 июля, сообщили в социальных сетях.

«Дым от горящего здания можно было наблюдать даже с противоположного берега. На данный момент пожар локализован», — рассказали очевидцы.

По мнению подписчиков соцсетей, загорелся утеплитель, который ещё не успели смонтировать. Точная причина пожара выясняется.

Напомним, крупный пожар в Искитиме тушили из поливомоечной машины.

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