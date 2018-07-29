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Микроавтобус влетел в толпу подростков под Новосибирском и скрылся

 29 июля, 09:10
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Микроавтобус влетел в толпу подростков под Новосибирском и скрылся
фото из архива sib.fm

Задержать водителя помог госномер, который отвалился недалеко от места происшествия.

Серьёзное ДТП произошло в ночь с 27 на 28 июля в посёлке Посевная в Новосибирской области. Мужчина за рулём микроавтобуса Toyota Town Ace влетел в компанию девушек и юношей в возрасте от 16 до 19 лет. Всего пострадали четверо человек.

«Одна из пострадавших — девочка 16 лет (не местная, приехала погостить) — в очень тяжёлом состоянии и трое с переломами. Девочка пострадала больше всех, потому что водитель развернулся на ней, когда скрывался с места преступления», — сообщается в группе «ДПС Контроль [ Н С О ] Новосибирская область» в соцсети «ВКонтакте». Там же говорится, что водитель был нетрезв.

Полиции помог отвалившийся госномер, по которому водителя микроавтобуса удалось отыскать и задержать.

Все пострадавшие были госпитализированы в больницу, девушка находится в реанимации.

Напомним, что накануне в Новосибирске пенсионер столкнулся с мопедом, на котором ехали двое подростков — один из них погиб.

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