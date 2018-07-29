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Новосибирский медиамагнат Яков Лондон умер сегодня ночью

 29 июля, 12:33
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Новосибирский медиамагнат Яков Лондон умер сегодня ночью
фото с сайта pixabay.com

Известный тележурналист Яков Лондон скончался на 55-м году жизни, похороны состоятся 30 июля.

Основатель телеканала НТН-4 и бывший председатель ГТРК «Новосибирск» ушёл из жизни в реанимации после болезни, сообщают местные СМИ.

Яков Лондон открыл телеканал НТН-4 в 1992 году, телекомпания работала до 2005 года. В 1998 году журналист пережил покушение, после которого он оказался прикован к инвалидной коляске.

Председателем ГТКР «Новосибирск» Яков Лондон стал в 1999 году. Под его руководством телеканал перестал быть убыточным и начал приносить прибыль, а в 2000 году телекомпания была признана лучшей по версии «Национальной ассоциации телерадиовещателей».

В 2002 году Лондон получил премию «Телезубр» за вклад в развитие регионального телевидения, а также «ТЭФИ» за публицистические программы. В 2004 году тележурналист участвовал в выборах мэра Новосибирска и прошёл во второй тур.

Напомним, земляк Травникова возглавил крупный телеканал Новосибирской области.

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