Пьяный иркутянин сбил подстреливших нарушителя полицейских

Автомобиль «Форд» наехал на стражей порядка, когда те фиксировали факт ДТП — водитель оказался пьян.

Авария произошла в ночь на 29 июля, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области.

Экипаж ГИБДД с помощью табельного оружия остановил «Тойоту», водитель которой совершал опасные манёвры и не желал останавливаться по просьбе полицейских. Как сообщают соцсети, при попытке задержания две пули попали водителю в шею.

Во время фиксирования ДТП на полицейских наехал «Форд», в результате пострадали девять офицеров — они получили различные травмы. Троих пострадавших увезли в больницу. За медицинской помощью обратились и оба виновника аварий.

В результате происшествия также пострадали шесть машин, четыре их них — служебные.

Как показало медицинское освидетельствование, 28-летний водитель «Форда» находился в состоянии алкогольного опьянения, его задержали.

«По результатам проводимой проверки будет принято правовое решение в соответствии с действующим законодательством», — рассказали в ГУ МВД по региону.

Напомним, смертельное ДТП со скорой помощью произошло в Новокузнецке.