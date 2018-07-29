Во врезавшейся в столб «Тойоте» погиб омич

Автомобиль влетел в световую опору — погиб один из пассажиров, остальные участники аварии попали в больницу.

ДТП произошло на улице Богдана Хмельницкого утром 29 июля, рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Омской области. Сообщение о происшествии поступило в полицию около девяти утра.

42-летний водитель автомобиля Toyota Harrier двигался в сторону улицы Кирова, не справился с управлением и неподалёку от дома № 36 по улице 2-я Военная врезался в столб. В результате погиб 31-летний пассажир иномарки, а сам водитель и двое других пассажиров — 21-летняя девушка и 28-летний мужчина — получили травмы, их доставили в медучреждение.

«По данному факту полицейскими проводится проверка, в ходе которой будут установлены все обстоятельства и причины происшествия», — сообщили в ГУ МВД по региону.

Напомним, смертельное ДТП со скорой помощью произошло в Новокузнецке.