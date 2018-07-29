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Вода пробила асфальт и забила фонтаном в центре Новосибирска

 29 июля, 10:07
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Вода пробила асфальт и забила фонтаном в центре Новосибирска
фото и видео из группы «Инцидент Новосибирск» в соцсети «ВКонтакте»

Потоки воды залили улицы Серебренниковская и Октябрьская магистраль.

Вчера, 28 июля, коммунальный фонтан неожиданно забил из-под земли в Центральном районе, недалеко от магазина Lukse на Серебренниковской, 31. Мощный поток воды залил противоположный дом, а также несколько центральных улиц.

«Я мимо шла, сначала немного было брызг, думала от машины из лужи, а потом стрельнуло фонтаном и куски асфальта летели», — рассказала свидетельница происшествия в группе «Инцидент» в соцсети «ВКонтакте».

Напомним, что в начале июля горячая вода неожиданно забила из-под земли в результате испытаний теплосетей на улице Доватора — шокированные сибиряки сняли гигантский фонтан на камеры.

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