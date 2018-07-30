10 килограммов золота выбросил во время погони житель Бурятии

За незаконный оборот драгоценных металлов житель Бурятии получил два года условно, во время задержания он пытался избавиться от улик.

Мужчина покупал золото небольшими партиями — по 10-100 граммов. В результате он накопил 9870,4 грамма драгоценного металла, стоимость которого оценена в 20 449 535 рублей.

«С целью сокрытия незаконно перевозимого и хранимого драгоценного металла от сотрудников управления ФСБ России по Забайкальскому краю, мужчина выбросил его из окна движущегося автомобиля», — рассказали в пресс-службе Черновского районного суда Читы.

Обвиняемый вину свою полностью признал, в результате уголовное дело рассматривали в особом порядке, без проведения судебного разбирательства. Помимо двух лет лишения свободы условно суд приговорил мужчину к выплате штрафа — 120 тысяч рублей.

Напомним, несколько сотен золотых слитков, которые в апреле рассыпались по взлётной полосе и окрестностям якутского аэропорта, заставили понервничать многих людей — и экипаж самолёта Ан-12, и диспетчеров, и очевидцев.