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10 килограммов золота выбросил во время погони житель Бурятии

 30 июля, 14:48
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10 килограммов золота выбросил во время погони житель Бурятии
фото с сайта pixabay.com

За незаконный оборот драгоценных металлов житель Бурятии получил два года условно, во время задержания он пытался избавиться от улик.

Мужчина покупал золото небольшими партиями — по 10-100 граммов. В результате он накопил 9870,4 грамма драгоценного металла, стоимость которого оценена в 20 449 535 рублей.

«С целью сокрытия незаконно перевозимого и хранимого драгоценного металла от сотрудников управления ФСБ России по Забайкальскому краю, мужчина выбросил его из окна движущегося автомобиля», — рассказали в пресс-службе Черновского районного суда Читы.

Обвиняемый вину свою полностью признал, в результате уголовное дело рассматривали в особом порядке, без проведения судебного разбирательства. Помимо двух лет лишения свободы условно суд приговорил мужчину к выплате штрафа — 120 тысяч рублей.

Напомним, несколько сотен золотых слитков, которые в апреле рассыпались по взлётной полосе и окрестностям якутского аэропорта, заставили понервничать многих людей — и экипаж самолёта Ан-12, и диспетчеров, и очевидцев.

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