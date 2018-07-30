Фото огромного осетра заинтриговало новосибирских рыбаков

Новосибирский каменщик Сергей Карцев опубликовал в соцсетях снимок сибирского осетра внушительных размеров и попросил рыбаков угадать — отпустил он рыбу или нет; мнения заинтригованных рыбаков разделились.

«Я и вам не отвечу, отпустил или нет осетра, но заявляю — я не браконьер и всегда выступал против ловли сетями. За всю жизнь я поймал несколько достойных рыбин. Самый мой большой осётр потянул на 26 кило, а при мне ловили 50-килограммового осетра. Ещё, помню, поймал щучку, которая весила 24 килограмма. Я охочусь только за большим трофеем, мелочь мне неинтересна», — рассказал рыбак Сергей Карцев.

Недавний осётр, фото которого Сергей опубликовал в паблике «Рыбалка в Новосибирске», был пойман в Обском море около Сузуна. Рыба потянула почти на семь килограммов.

«Мне нравится рыбалка, но я не торгую рыбой — весь улов уходит только на еду семье. Рыбачу только для того, чтобы съесть», — добавил Сергей.

Добавим, что сибирский осётр был занесён в Красную книгу России ровно 20 лет назад. В последние годы в регионе пытаются возродить популяцию ценной рыбы и каждый год выпускают в Обь сеголетков. Однако деликатесом, подаваемым к столу сибиряков, осётр станет не скоро, потому что растёт он медленно и только летом, а стадии созревания достигает к 18 годам.

Исчезновение знаменитой рыбы, которая появилась в наших местах задолго до прихода сюда человека, связано не только с браконьерством. Дело в том, что сейчас в низовьях Оби обнаружено много нефтяных месторождений. Отсюда массовое загрязнение реки. Да и промышленные отходы сделали свое чёрное дело. Чтобы как-то спасти положение, установили новые тарифы, по которым за браконьерство и своеволие придётся платить весьма серьёзные штрафы. Теперь браконьер, который поймал одного-единственного осетра, вне зависимости от размера и веса вынужден платить штраф в размере десяти тысяч рублей.

Напомним, в июле житель Новосибирска отправился рыбачить на местное озеро и поймал карася со странными наростами на чешуе.