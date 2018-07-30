4 балла
+17 °C
Курс ЦБ:
62,78
73,2

Фото огромного осетра заинтриговало новосибирских рыбаков

 30 июля, 14:41
подходящие темы
Фото огромного осетра заинтриговало новосибирских рыбаков
Фото предоставлены Сергеем Карцевым

Новосибирский каменщик Сергей Карцев опубликовал в соцсетях снимок сибирского осетра внушительных размеров и попросил рыбаков угадать — отпустил он рыбу или нет; мнения заинтригованных рыбаков разделились.

«Я и вам не отвечу, отпустил или нет осетра, но заявляю — я не браконьер и всегда выступал против ловли сетями. За всю жизнь я поймал несколько достойных рыбин. Самый мой большой осётр потянул на 26 кило, а при мне ловили 50-килограммового осетра. Ещё, помню, поймал щучку, которая весила 24 килограмма. Я охочусь только за большим трофеем, мелочь мне неинтересна», — рассказал рыбак Сергей Карцев.

Недавний осётр, фото которого Сергей опубликовал в паблике «Рыбалка в Новосибирске», был пойман в Обском море около Сузуна. Рыба потянула почти на семь килограммов.

«Мне нравится рыбалка, но я не торгую рыбой — весь улов уходит только на еду семье. Рыбачу только для того, чтобы съесть», — добавил Сергей.

Добавим, что сибирский осётр был занесён в Красную книгу России ровно 20 лет назад. В последние годы в регионе пытаются возродить популяцию ценной рыбы и каждый год выпускают в Обь сеголетков. Однако деликатесом, подаваемым к столу сибиряков, осётр станет не скоро, потому что растёт он медленно и только летом, а стадии созревания достигает к 18 годам.

Исчезновение знаменитой рыбы, которая появилась в наших местах задолго до прихода сюда человека, связано не только с браконьерством. Дело в том, что сейчас в низовьях Оби обнаружено много нефтяных месторождений. Отсюда массовое загрязнение реки. Да и промышленные отходы сделали свое чёрное дело. Чтобы как-то спасти положение, установили новые тарифы, по которым за браконьерство и своеволие придётся платить весьма серьёзные штрафы. Теперь браконьер, который поймал одного-единственного осетра, вне зависимости от размера и веса вынужден платить штраф в размере десяти тысяч рублей.

Напомним, в июле житель Новосибирска отправился рыбачить на местное озеро и поймал карася со странными наростами на чешуе.

ВКонтакте
G+
OK
  
новости по теме
публикации по теме

Талант из лошадки

 6 апреля, 11:40 • колонка
Елана Таращук
руководитель пресс-службы HeadHunter по Сибири
Зачем привлекать искусственный интеллект, если есть эмоциональный? Правильный ответ — чтобы повышать эффективность работы.

Никто не водится со мной

 26 января, 12:29 • колонка
Максим Генинг
кинолюбитель

Моё тело — общественное дело

 20.10.2017, 11:22 • колонка
Вячеслав Комбаров
научный сотрудник отдела социальных проблем ИЭОПП СО РАН
Социолог о том, почему «Инстаграм» позволяет людям чувствовать социализацию и куда ведёт мода на здоровый образ жизни.
самое популярное
 19 июля, 08:42 • новость

Тело жительницы Барнаула нашли в квартире спустя десять лет после смерти

Благодаря ремонту жители одного из домов на улице Чкалова в Барнауле обнаружили труп соседки, которую не видели десять лет.
 22 июля, 14:19 • новость

Обнажённая пара предавалась любовным утехам на улице в Новосибирске

На левом берегу Новосибирска прямо во дворе домов мужчина с женщиной занимались сексом — возмущённые местные жители попытались вызвать полицию.
 20 июля, 13:56 • новость

Обычный сельский фельдшер полчаса в одиночку боролся за жизнь пострадавшего

В Челябинской области по непонятным причинам юного сельского фельдшера отправили на страшную аварию, где ему пришлось героически сражаться за жизнь пострадавшего — данная история вызвала большой общественный резонанс.
 25 июля, 11:33 • новость

Отец алтайских живодёрок извинился за детей и рассказал об угрозах

Отец несовершеннолетних жительниц Алтайского края, которые на видео жестоко убили котёнка, боится за свою семью из-за постоянных угроз
 24 июля, 10:44 • новость

Алтайская живодёрка с улыбкой разрубила котёнка топором на камеру

Видео, где в Алтайском крае несовершеннолетняя девушка жестоко убивает котёнка, шокировало пользователей интернета — родители уже извинились за поведение ребёнка.
 22 июля, 09:14 • новость

Хулиганства медведя на парковке в красноярских «Столбах» попали на камеру

Камеры видеонаблюдения, установленные на парковке в красноярском заповеднике «Столбы», запечатлели шалости медведя.