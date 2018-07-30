Киоски с фастфудом и шашлыками сгорели под Омском
30 июля, 08:20
фото с сайта pixabay.com
Два киоска и магазин воспламенились ночью — омичи предполагают, что это поджог.
Пожар произошёл на трассе Омск — Троицкое поздно вечером 28 июля, сообщает региональное издание «Омск-Информ». По информации ГУ МЧС по Омской области, сообщение о пожаре поступило спасателям в 23:52.
«К тушению пожара от МЧС России привлечены 11 человек и три единицы техники», — сообщили в ведомстве.
Огонь потушили через 15 минут, но на полную ликвидацию пожара ушло более часа. Помещения спасти не удалось — они сгорели полностью.
Причины пожара выясняются. Подписчики соцсетей предположили, что заведения могли поджечь.
Напомним, киоск с фастфудом вспыхнул под Новосибирском.