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Киоски с фастфудом и шашлыками сгорели под Омском

 30 июля, 08:20
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Киоски с фастфудом и шашлыками сгорели под Омском
фото с сайта pixabay.com

Два киоска и магазин воспламенились ночью — омичи предполагают, что это поджог.

Пожар произошёл на трассе Омск — Троицкое поздно вечером 28 июля, сообщает региональное издание «Омск-Информ». По информации ГУ МЧС по Омской области, сообщение о пожаре поступило спасателям в 23:52.

«К тушению пожара от МЧС России привлечены 11 человек и три единицы техники», — сообщили в ведомстве.

Огонь потушили через 15 минут, но на полную ликвидацию пожара ушло более часа. Помещения спасти не удалось — они сгорели полностью.

Причины пожара выясняются. Подписчики соцсетей предположили, что заведения могли поджечь.

Напомним, киоск с фастфудом вспыхнул под Новосибирском.

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