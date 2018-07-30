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Красноярские «Столбы» открыли после нашествия медведей

 30 июля, 14:29
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Красноярские «Столбы» открыли после нашествия медведей
фото с сайта pixabay.com

Туристско-экскурсионный район красноярского заповедника открыли для посещения — по мнению руководства, медведи людей больше не побеспокоят.

Администрация красноярского заповедника «Столбы» приняла решение открыть территорию туристско-экскурсионного района для свободного посещения — с 12 июля она была закрыта из-за активности медведей, сообщается на сайте заповедника.

«В течение этого периода сотрудники научного отдела и государственные инспекторы отдела охраны проводили усиленное патрулирование заповедной территории. За последнюю неделю следов жизнедеятельности медведя в туристско-экскурсионном районе не обнаружено», — говорится в сообщении.

При этом сотрудники заповедника напоминают посетителям о мерах безопасности. Они советуют не гулять по территории в одиночку, а в случае встречи с хищником не подходить к нему близко, не пытаться его кормить или фотографировать, а медленно удалиться в противоположном направлении.

Кроме того, экскурсантам напоминают, что нельзя оставлять в заповеднике пищевые отходы, чтобы не привлекать медведей.

Напомним, медведи вышли в люди на красноярских «Столбах».

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