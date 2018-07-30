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Новосибирца наказали за растление восьмилетней племянницы

 30 июля, 07:45
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Новосибирца наказали за растление восьмилетней племянницы
фото с сайта pixabay.com

39-летний мужчина показал девочке «взрослые» фильмы и надругался над ней.

Суд вынес мужчине обвинение 26 июля, сообщают местные СМИ со ссылкой на СУ СК по Новосибирской области.

Новосибирец жил в трёхкомнатной квартире вместе со своей семьёй и родственниками. По версии следствия, в октябре 2017 года, когда его дети играли дома, он отвёл в другую комнату свою восьмилетнюю племянницу. Там мужчина показал ей порнофильмы на телефоне, а затем раздел девочку и совершил с ней действия сексуального характера.

Девочка рассказала об этом родителям, а те сообщили о случившемся правоохранителям. Теперь растлителю предстоит отбыть 13 лет в колонии строгого режима.

Напомним, «лифтового» педофила поймали в Барнауле.

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