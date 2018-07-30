Новосибирец выбрался из тонущей машины и ушёл на дно

Автомобиль с тремя новосибирцами съехал в реку — один из находившихся в машине погиб.

О пропаже 57-летнего сибиряка спасателям сообщили сотрудники полиции — по информации АСС НСО.

Правоохранители рассказали, что в субботу, 28 июля, около 04:00 автомобиль ВАЗ съехал в реку Ича недалеко от посёлка Заливной луг Куйбышевского района. Трое мужчин, находившихся в машине, выбрались из транспортного средства. Двое из них доплыли до берега, а третий пропал из виду.

«Водолазы из числа спасателей Куйбышевского отряда, прибыв на место и проведя обследоване дна реки в предполагаемом месте утопления, обнаружили тело пострадавшего и передали его сотрудникам полиции. Обстоятельства трагедии выясняются», — сообщили в пресс-службе АСС НСО.

Напомним, китайцы утонули во время переправы через горную реку в Бурятии.