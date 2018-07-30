Новосибирского экс-правоохранителя обвинили в краже машин

Вместе с подельником мужчина похитил автомобили более чем на 13 млн рублей.

Новосибирца обвинили в краже в особо крупном размере, сообщает пресс-служба прокуратуры Новосибирской области.

По версии следствия, с 16 июля 2016 года по 25 ноября 2017 года обвиняемый вместе с неустановленным лицом похищал автомобили. За это время злоумышленники украли четыре иномарки — Toyota RAV4, Toyota Land Cruiser 200, Porsche Cayenne Diesel и Toyota Land Cruiser Prado 150.

Украденными машинами похитители намеревались распорядиться по своему усмотрению, однако все иномарки разыскали и вернули владельцам. Ущерб, нанесённый злоумышленниками, составил 13,2 млн рублей.

Известно, что до 2011 года обвиняемый работал в правоохранительных органах.

«Он знал тактику и методы работы оперативных сотрудников и использовал в своей деятельности различные технические средства, помогавшие ему в краже автомобилей», — сообщили в региональной прокуратуре.

Бывшего правоохранителя задержали на одной из украденных машин и заключили под стражу. Уголовное дело рассмотрят в суде.

Напомним, в мае новосибирского полицейского отправили в колонию за кражу наркотиков.