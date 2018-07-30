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Новые вспышки кори: в Новосибирске госпитализировали 27 человек

 30 июля, 15:53
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Новые вспышки кори: в Новосибирске госпитализировали 27 человек
фото с сайта pixabay.com

В Калининском и Центральном районах Новосибирска зарегистрировали вспышки кори, в больницах находятся 27 человек.

О ситуации на оперативном совещании областного правительства рассказал врио министра здравоохранения региона Олег Иванинский. По его словам, среди заболевших 23 ребёнка, идёт вакцинация.

«В конце июля впервые в этом году появилась информация о вспышке кори. Тогда минздрав зафиксировал два очага: в Оби и посёлке Толмачёво. Тогда в больницы поступили 11 человек, из которых 10 были детьми», — сообщил РБК.

ТАСС отмечает, что все заболевшие ранее были из числа недавно приехавших в город Обь цыган. Говоря о новых заболевших, Олег Иванинский сказал, что они относятся к «неорганизованному населению».

Напомним, с 23 июля в двух районных центрах Новосибирской области — городе Карасук и селе Кочки — ввели карантин по бешенству.

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