Новые вспышки кори: в Новосибирске госпитализировали 27 человек

В Калининском и Центральном районах Новосибирска зарегистрировали вспышки кори, в больницах находятся 27 человек.

О ситуации на оперативном совещании областного правительства рассказал врио министра здравоохранения региона Олег Иванинский. По его словам, среди заболевших 23 ребёнка, идёт вакцинация.

«В конце июля впервые в этом году появилась информация о вспышке кори. Тогда минздрав зафиксировал два очага: в Оби и посёлке Толмачёво. Тогда в больницы поступили 11 человек, из которых 10 были детьми», — сообщил РБК.

ТАСС отмечает, что все заболевшие ранее были из числа недавно приехавших в город Обь цыган. Говоря о новых заболевших, Олег Иванинский сказал, что они относятся к «неорганизованному населению».

Напомним, с 23 июля в двух районных центрах Новосибирской области — городе Карасук и селе Кочки — ввели карантин по бешенству.