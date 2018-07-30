Осень постучится в Новосибирск в конце июля

По-осеннему прохладная погода ожидает новосибирцев в ближайшие дни.

В последний день июля и первые дни августа температура воздуха в городе не превысит +22 градусов, рассказали синоптики.

«Умеренно тёплый воздух поступает из Туруханска и Норильска, поэтому в Новосибирске нет ни жары, ни заморозков. Кроме того, облачные массивы смещаются с севера, защищая территорию от заморозков. Поэтому температура в городе не очень низкая, но и тепла днём тоже нет», — рассказала начальник отдела метеорологических прогнозов Западно-Сибирского гидрометцентра Марина Виноградова.

Как сообщили синоптики, 31 июля ожидается погода без осадков, ветер северо-восточный — 3-8 метров в секунду. Ночная температура составит +10...+12 градусов, дневная — +19...+21 градус.

1 августа ночью осадков не будет, а днём местами пройдут небольшие дожди. Ветер ожидается северный со скоростью 4-9 метров в секунду. Ночью будет +9...+11 градусов, днём воздух прогреется до +20...+22 градусов.

В ночь на 2 августа также местами пройдёт дождь, температура воздуха составит +9...+11 градусов, днём потеплеет до +19...+21 градуса. Ветер восточный — 4-9 метров в секунду.

Напомним, туруханские холода скоро уйдут от новосибирцев к монголам.