Похитил борсетку у иностранца мужчина в Новосибирске

Мужчина ограбил в аэропорту гостя из Средней Азии — на половину украденных денег он купил одежду, еду и алкоголь, а также поселился в гостинице.

О пропаже борсетки в линейный отдел полиции Толмачёво сообщил 43-летний житель Средней Азии, рассказали в пресс-службе УТ МВД России по СФО 30 июля. Мужчина пояснил, что случайно оставил её у кассы продажи авиабилетов, а вернувшись, не обнаружил на месте.

В борсетке стоимостью 20 тысяч рублей находились денежные средства в иностранной валюте, документы и личные вещи потерпевшего, в том числе дорогой мобильный телефон. Сумма ущерба превысила 330 тысяч рублей.

В этот же день полиция задержала подозреваемого — 38-летнего жителя Алтайского края. Как рассказал похититель, он вытащил из борсетки все наличные деньги, а саму сумочку с вещами выбросил. Часть иностранных денег он перевёл в российские рубли по дороге из аэропорта и потратил на собственные нужды.

«В общей сложности мужчина потратил около 100 тысяч рублей, оставшуюся сумму оперативники изъяли у него при задержании», — рассказали в транспортной полиции.

Возбуждено уголовное дело по статье «Кража, совершённая в крупном размере» — наказание по ней предусматривает до шести лет лишения свободы.

Напомним, пять килограммов мяса украл из холодильника соседки житель НСО.