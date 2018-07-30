Пожилого авиадебошира задержали в новосибирском аэропорту

Мешавшего пассажирам 66-летнего мужчину задержали на выходе из самолёта, прилетевшего из Дюссельдорфа.

О том, что «к самолёту требуются сотрудники транспортной полиции», сообщили в линейный отдел полиции аэропорта Толмачёво. В Новосибирске воздушное судно совершило плановую посадку, сообщили 30 июля в пресс-службе УТ МВД по СФО.

Полицейским рассказали, что во время полёта мужчина вёл себя некорректно по отношению к пассажирам и экипажу.

«На неоднократные просьбы сотрудников авиакомпании соблюдать правила поведения на борту воздушного судна он не реагировал», — рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Дебошира доставили в дежурную часть аэропорта и составили административный протокол по статье «Мелкое хулиганство». Ему грозит штраф от 500 до 1000 рублей или до 15 суток ареста.

Напомним, в феврале пьяный авиадебошир избил пассажиров и бортпроводника в самолёте.