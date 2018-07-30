4 балла
+17 °C
Курс ЦБ:
62,78
73,2

Превратилась в горящий факел после ссоры с возлюбленным жительница Кузбасса

 30 июля, 14:20
подходящие темы
Превратилась в горящий факел после ссоры с возлюбленным жительница Кузбасса
фото с сайта pixabay.com

Семейная ссора в Яйском районе Кузбасса завершилась попыткой самосожжения молодой женщины.

Сообщается, что на такой шаг девушку толкнула ссора с гражданским супругом, с сильнейшими ожогами её доставили в больницу Анжеро-Судженска.

«У неё диагностировали ожоги 3-4 степени, обожжено 65 % тела», — пишет «Газета Кемерова».

Возможно, в момент попытки самосожжения девушка была пьяна. Известно, что ей 25 лет и у неё есть девятилетний ребёнок.

Напомним, обнажённая девушка полчаса пыталась убежать от врачей скорой помощи в Красноярске — медработники изо всех сил старались её удержать.

ВКонтакте
G+
OK
  
новости по теме
публикации по теме
 21 апреля, 10:53 • статья

Спасти пожарного Генина

Шокирующая хронология событий в «Зимней вишне»
 24.07.2017, 12:05 • статья

Пожар в «Оазисе»: за шаг до трагедии

Кто виноват в пожаре на базе отдыха, как спасали детей из огня и кто виноват? Совет депутатов Новосибирска разбирался в причинах ЧП, чуть было не кончившегося трагедией.

Девять дней в апреле: Питер после теракта

 13.04.2017, 15:57 • колонка
Юрий Юдин
сочинитель
самое популярное
 19 июля, 08:42 • новость

Тело жительницы Барнаула нашли в квартире спустя десять лет после смерти

Благодаря ремонту жители одного из домов на улице Чкалова в Барнауле обнаружили труп соседки, которую не видели десять лет.
 22 июля, 14:19 • новость

Обнажённая пара предавалась любовным утехам на улице в Новосибирске

На левом берегу Новосибирска прямо во дворе домов мужчина с женщиной занимались сексом — возмущённые местные жители попытались вызвать полицию.
 20 июля, 13:56 • новость

Обычный сельский фельдшер полчаса в одиночку боролся за жизнь пострадавшего

В Челябинской области по непонятным причинам юного сельского фельдшера отправили на страшную аварию, где ему пришлось героически сражаться за жизнь пострадавшего — данная история вызвала большой общественный резонанс.
 25 июля, 11:33 • новость

Отец алтайских живодёрок извинился за детей и рассказал об угрозах

Отец несовершеннолетних жительниц Алтайского края, которые на видео жестоко убили котёнка, боится за свою семью из-за постоянных угроз
 24 июля, 10:44 • новость

Алтайская живодёрка с улыбкой разрубила котёнка топором на камеру

Видео, где в Алтайском крае несовершеннолетняя девушка жестоко убивает котёнка, шокировало пользователей интернета — родители уже извинились за поведение ребёнка.
 22 июля, 09:14 • новость

Хулиганства медведя на парковке в красноярских «Столбах» попали на камеру

Камеры видеонаблюдения, установленные на парковке в красноярском заповеднике «Столбы», запечатлели шалости медведя.