Превратилась в горящий факел после ссоры с возлюбленным жительница Кузбасса

Семейная ссора в Яйском районе Кузбасса завершилась попыткой самосожжения молодой женщины.

Сообщается, что на такой шаг девушку толкнула ссора с гражданским супругом, с сильнейшими ожогами её доставили в больницу Анжеро-Судженска.

«У неё диагностировали ожоги 3-4 степени, обожжено 65 % тела», — пишет «Газета Кемерова».

Возможно, в момент попытки самосожжения девушка была пьяна. Известно, что ей 25 лет и у неё есть девятилетний ребёнок.

Напомним, обнажённая девушка полчаса пыталась убежать от врачей скорой помощи в Красноярске — медработники изо всех сил старались её удержать.