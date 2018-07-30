Превратилась в горящий факел после ссоры с возлюбленным жительница Кузбасса
30 июля, 14:20
фото с сайта pixabay.com
Семейная ссора в Яйском районе Кузбасса завершилась попыткой самосожжения молодой женщины.
Сообщается, что на такой шаг девушку толкнула ссора с гражданским супругом, с сильнейшими ожогами её доставили в больницу Анжеро-Судженска.
«У неё диагностировали ожоги 3-4 степени, обожжено 65 % тела», — пишет «Газета Кемерова».
Возможно, в момент попытки самосожжения девушка была пьяна. Известно, что ей 25 лет и у неё есть девятилетний ребёнок.
Напомним, обнажённая девушка полчаса пыталась убежать от врачей скорой помощи в Красноярске — медработники изо всех сил старались её удержать.