Процедура банкротства стартовала в компании «Холидей»

Началась процедура банкротства в торговой сети «Холидей», Арбитражный суд Новосибирской области ввёл наблюдение сроком на полгода — до 25 января 2019 года.

«Континент Сибирь» отмечает, что история исков компании насчитывает более 200 заявлений, а в начале июля этот список пополнил Альфа-Банк, которому «Холидей» должен почти 3 млрд рублей.

Собственники торговой сети пытаются сохранить бизнес, и в 2017 году начались действия по его оптимизации. Например, в октябре федеральная сеть «Лента» купила 22 магазина «Холидея», все оставшиеся торговые точки переформатировали под бренды «Холди» и «Фермер-центр.рф». А 1 декабря компания запустила новую сеть дискаунтеров «Бум».

«Потерю такого крупного игрока региональные власти не считают „смертельной“. На встрече с предпринимателями 25 июля врио министра промышленности, торговли и развития предпринимательства Новосибирской области Николай Симонов прокомментировал ситуацию с „Холидеем“, сказав, что руководство сети либо переоценило свои возможности, либо недооценило возникшие трудности», — отмечает издание.

Напомним, предметом сделки между «Холидеем» и «Лентой» стали магазины, работавшие под брендами «Холидей Классик», «Кора» и «Холди», из них 11 супермаркетов расположены в Новосибирске, семь — в Кемерове и четыре — в Барнауле.