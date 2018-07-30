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Травникова зарегистрировали кандидатом в губернаторы Новосибирской области

 30 июля, 17:48
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Травникова зарегистрировали кандидатом в губернаторы Новосибирской области
фото пресс-службы правительства новосибирской области

Действующий глава Новосибирской области Андрей Травников получил удостоверение кандидата в губернаторы региона.

Решение о регистрации приняли на 210-м заседании региональной избирательной комиссии, которое состоялось в понедельник, 30 июля.

«23 июня Травниковым Андреем Александровичем были представлены все необходимые документы для выдвижения кандидатом на должность губернатора Новосибирской области. 24 июля им были представлены документы для регистрации», — рассказала председатель избирательной комиссии Новосибирской области Ольга Благо.

Именно в число необходимых для регистрации документов входят листы поддержки кандидата, так называемый муниципальный фильтр. В поддержку Андрея Травникова свои подписи поставили 283 муниципальных депутата и главы муниципалитетов. Как отметила Ольга Благо, в списке представители 32 муниципальных районов и городских округов региона. Все подписи были признаны действительными.

Рассмотрев представленные документы, в избиркоме пришли к выводу, что порядок выдвижения Андрея Травникова соответствует требованиям закона. Решение о регистрации его кандидатом принято единогласно.

Также единогласно в этот день было принято решение о регистрации Дмитрия Савельева, выдвинутого ЛДПР. Ещё двоих кандидатов — представителя партии «Народный альянс» Георгия Михайлова и представителя партии «Справедливая Россия» Анатолия Кубанова — избирком зарегистрировал 27 июля.

От участия в предвыборной гонке отказался Владимир Кириллов, выдвинутый экологической партией «Зелёные».

Отметим, что досрочные выборы губернатора Новосибирской области состоятся 9 сентября.

Напомним, ВЦИОМ оценил общественно-политическую ситуацию перед выборами губернатора Новосибирской области, за Травникова готовы проголосовать 70 % опрошенных сибиряков, планирующих прийти на выборы.

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