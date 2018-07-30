Три семьи остались без крова после пожара в Бердске

Огонь уничтожил два дома и автомобиль — неравнодушные бердчане собирают вещи погорельцам.

О последствиях страшного пожара сообщило издание «Курьер. Среда. Бердск» со ссылкой на ГУ МЧС по Новосибирской области 29 июля. Трагедия произошла 16 июля на улице Черёмушной посёлка Кирова.

Пламя вспыхнуло в доме пожилой пары. По словам соседей, хозяйка умерла от сердечного приступа, не пережив трагедии, а её 86-летний супруг сейчас находится в реанимации. Жителей второго строения во время пожара не было дома.

Неравнодушные соседи организовали сбор вещей для погорельцев. Сообщается, что нужна мужская одежда 52-54 размеров и обувь 54 размера, женская одежда 46-48 размеров и обувь 40 размера, а также холодильник.

Всех, кто желает откликнуться, просят позвонить хозяйке одного из сгоревших домов по телефону: 8-953-890-33-03 (Анастасия). Вещи можно привезти по адресу: улица Звездная 4, квартира 48.

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