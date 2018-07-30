Умирающего голубя прооперировали омские ветеринары

Омские ветеринары спасли голубя со сломанным крылом и раной в области груди, птицу в клинику принесла местная жительница.

«Мы сделали рентген, и перелом подтвердился. Было принято решение оперировать, хоть мы и не были уверены в успехе, перелому было уже больше недели», — отмечает ветеринарный врач Полина Смыслова.

В операции задействовали команду специалистов, продлилась она полтора часа. Сначала не удавалось сопоставить обломки костей, мешало и то, что в области перелома было воспаление.

С помощью специальных конструкций ветеринарам удалось зафиксировать обломки костей. Сразу после операции голубь уже мог немного двигать крылом. Далее последовал курс антибиотиков и обезболивающих. Кстати, птицу назвали Печенькой.

«Сейчас мы с полной уверенностью можем сказать, что всё срослось хорошо. Печенька активно машет крылышками и порхает. Мы очень надеемся, что он полетит», — рассказала Полина Смыслова.

Напомним, в июне жители алтайского села Павловск случайно обнаружили в поле десять лебедей, вымазанных зловонной вязкой жидкостью, птиц экстренно доставили в ветклинику в Барнауле.