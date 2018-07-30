Утки подрались с ондатрами из-за хлеба в Новосибирске

Ссору и стычки за еду между птицами и грызунами наблюдал и сфотографировал известный новосибирский орнитолог Алексей Яновский на пруду в микрорайоне Шлюз.

«До дачи съездил на пруд, устроенный для уток и отдыха горожан в микрорайоне Шлюз. Испытал массу впечатлений. Речь — о семье ондатр, представители которой то и дело выплывали из-под берега, плыли через плёс к ступенькам, с которых люди бросали хлеб. Кряквы пытались отнять хлеб у ондатры, та ныряла, теряя часть куска из-за того, что тот размокал. Я бросал сухари, что больше подходило ондатрам при такой транспортировке корма к норе под водой», — рассказал Алексей Яновский.

По словам специалистов, завоз в Евразию ондатр из-за океана несколько десятилетий назад — неудачный опыт интродукции и из разряда «впредь так делать не нужно». Специалисты уверены, что появление ондатр на благоустроенном водоёме на Шлюзе может привести к негативным последствиям. Ондатры уничтожат растительность по берегам, будут разорять птичьи гнезда, станут источником опасных заболеваний, из которых наиболее известна туляремия.

Микрорайон Шлюз в Новосибирске находится вблизи плотины ГЭС с правого берега, где имеется канал для спуска и подъёма судов между Обью (нижний бьеф) и Обским морем (верхний бьеф).

Стоит отметить, в Новосибирской области численность ондатр за последние два года увеличилась почти на 60 %.

Напомним, в июне волонтёры спасли девять лебедей из сточной ямы завода по производству подсолнечного масла в Барнауле.