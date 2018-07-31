Двухлетнего ребёнка нашли ночью на дороге под Барнаулом

Следователи разбираются в истории спасения двухлетнего мальчика, которого ночью подобрала на дороге жительница Новоалтайска.

Женщина возвращалась с работы домой, она ехала на своём автомобиле по улице, проходящей мимо частного сектора и леса. В кустах она заметила движение и сначала подумала, что это может быть собака, но что-то заставило её вернуться и проверить.

«Сдала назад и увидела мальчика лет двух. Подошла к нему. Он замёрзший, плачет, напуган. Одет был легко, по-домашнему, в пижаме. Посадила его в машину, включила печку, стала греть», — рассказывает Юлия.

Расспросы ребёнка ни к чему не привели, после чего женщина вызвала полицию, мальчика забрали и уехали. После Юлия позвонила правоохранителям и узнала, что мальчика передали матери.

Пресс-служба следственного управления СК по Алтайскому краю сообщила, что ребёнок живёт в посёлке Белоярск. Он самостоятельно вышел из дома, пока его родители спали. В ведомстве отмечают, что ребёнка воспитывают в благополучной семье.

Напомним, 24 июля в Кемерове ребёнок вышел на лоджию, хотел посмотреть в окно, но не удержался и упал с девятого этажа.