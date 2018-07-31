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Газораспределительную станцию открыли в Мочище НСО

 31 июля, 18:00
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Газораспределительную станцию открыли в Мочище НСО
фото с сайта pixabay.com

В Новосибирской области реализуется программа газификации региона — после двух лет строительства в Мочище появилась газораспределительная станция.

По мнению экспертов, введение в эксплуатацию новой газораспределительной станции в Мочище позволяет газифицировать несколько котельных и сотни индивидуальных жилых домов.

Строительство станции длилось два года. В 2016 году финансирование работ составило 7,7 млн рублей, на эти деньги построен газопровод высокого давления до станции Мочище протяжённостью 1,1 километра. В 2017 году на работы было выделено 20,9 млн рублей, в результате построены газораспределительные сети протяжённостью 7,44 километра.

«Положено начало газификации нашего поселения. Это уже 36-е поселение в Новосибирском районе. У нас уже сегодня в районе более 19 тысяч потребителей пользуются природным газом», — отметил глава Новосибирского района Александр Соболевский на церемонии открытия станции.

По мнению главы региона Андрея Травникова, объёмы и темпы газификации надо увеличивать.

«Это очень важно с точки зрения социальной справедливости. Мы понимаем, что обидно, когда на соседней улице газ есть, а до тебя он ещё не дошёл. Второй критерий для определения приоритетов — это наличие перспективных производственных объектов», — сказал глава региона.

Всего на газификацию региона в 2018 году выделено 133 млн рублей. До конца года на финансирование мероприятий по газификации Новосибирской области планируют направить 2 млрд рублей. Из них 24,3 млн рублей из федерального бюджета, 150,8 млн рублей из областного бюджета, 9,9 млн рублей из местных бюджетов, а также 1,847 млрд рублей из внебюджетных источников. В планах — провести газ в шесть тысяч домовладений.

Напомним, отдалённые сёла в Новосибирской области получат доступ в интернет.

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