На борьбу со смертностью увеличат финансирование в НСО

Первое заседание рабочей группы по снижению смертности от социально значимых заболеваний состоялось в Новосибирске.

Создана она была 23 мая по распоряжению главы региона Андрея Травникова. Вошли в рабочую группу члены областного правительства и руководители ведущих профильных медицинских учреждений.

Главным моментом на этой встрече стала презентация «Дорожной карты». Документ призван повысить доступность и качество оказания медицинской помощи больным с сердечно-сосудистыми заболеваниями согласно национальным клиническим рекомендациям.

Представленный план, в частности, предполагает создание эффективной структуры первичных сосудистых отделений и региональных сосудистых центров, развитие и внедрение инновационных методов диагностики, профилактики и лечения, а также дистанционного мониторинга с помощью современного call-центра, телемедицинского консультирования и так далее.

«Планируется переоснастить медицинским оборудованием два региональных сосудистых центра и семь действующих первичных сосудистых отделений. К 2024 году запланировано открытие пяти первичных сосудистых отделений, открытие ещё одного регионального сосудистого центра № 3 на базе Центральной клинической больницы», — сообщили в пресс-службе правительства Новосибирской области.

Андрей Травников отметил, что для реализации обозначенных целей региональное правительство готово изыскивать дополнительное финансирование.

Напомним, Центр ядерной медицины за 1 млрд рублей планируют создать в Новосибирске, договорённость достигнута с Лечебно-диагностическим центром Международного института биологических систем имени Сергея Березина.