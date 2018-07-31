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Несчастный случай с пятью строителями проверит омский СК

 31 июля, 07:45
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Несчастный случай с пятью строителями проверит омский СК
фото с сайта pixabay.com

Пятеро маляров пострадали из-за обрушения строительных лесов в Омске, расследованием обстоятельств инцидента занимаются в следственном управлении.

Как сообщает пресс-служба СУ СКР по Омской области, в настоящее время возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение требований охраны труда».

Сам инцидент произошёл в минувшие выходные на территории предприятия «Транснефть — Западная Сибирь». Пятеро работников упали с высоты 15-20 метров во время выполнения малярных работ внутри нефтяной цистерны из-за обрушения строительных лесов.

«Трое рабочих находятся в тяжёлом состоянии, состояние других оценивается как средней тяжести», — отмечает ведомство.

Следователям предстоит узнать, кто является ответственным за соблюдение правил безопасности при проведении работ. Их действиям будет дана правовая оценка.

Напомним, в середине июля в Омске уже произошёл несчастный случай на стройке — на рабочего упала бетонная плита.

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