4 балла
+17 °C
Курс ЦБ:
62,78
73,2

Новосибирцы стали авторами памятника Петру I и виноделию

 31 июля, 10:59
подходящие темы
Новосибирцы стали авторами памятника Петру I и виноделию
Фото пресс-службы администрации Волгодонска

В городе Волгодонске Ростовской области торжественно открыли памятник дружбе императора Петра Великого с историческим деятелем Молдовы Дмитрием Кантемиром и виноделию — трёхметровую скульптуру в рекордные сроки создали художники из Новосибирска Александр Воронцов и Павел Слободчиков.

Памятник открыли в присутствии президента Молдовы Игоря Додона. Мероприятие было организовано по инициативе Союза дружбы России и Молдовы.

«Для меня большая честь, что руководство Волгодонска, правительство Ростовской области согласились, чтобы мы провели сегодня это мероприятие. Я уверен, что это историческое событие», — сказал президент республики Игорь Додон.

Император Пётр Первый Великий и господарь Молдовы Дмитрий Кантемир — это две яркие исторические личности, заложившие основу крепкой дружбы и сотрудничества между двумя государствами. Дмитрий Кантемир (1673-1723) — молдавский учёный и политический деятель. Он был приятелем Петра I, его подданные возрождали культуру виноделия в России.

«Каким образом вышли на нас заказчики, мы до конца сами не знаем. Мало того, общались не с самими заказчиками, а с куратором. Работа шла два месяца. Скульптура сделана из композитного материала на основе полимерной смолы.

Примерно из такого же материала делают современные яхты, фюзеляжи самолётов и прочее. Готовую скульптуру патинировали под бронзу», — рассказал скульптор Александр Воронцов, один из авторов памятника.

По словам скульптора, композиция посвящена истории возникновения виноделия на берегах Дона. Считается , что Дмитрий Кантемир (молдавский князь), который сражался на стороне Петра I против Османов, привёз на Дон виноградную лозу с территории Молдавии. Пётр I предложил заняться виноделием, поскольку дикий виноград рос на берегах реки сам по себе. И его нужно было заменить благородными сортами.

«Таким образом возникло виноделие в России. В данной композиции Дмитрий Кантемир держит лозу с виноградными гроздьями в одной руке, как бы показывая её Петру Алексеевичу. В другой руке держит план расположения виноградников. А Пётр I держит кубок с виноградом и пробует его на вкус. Его взгляд устремлён вдаль. Так что памятник символизирует дружбу между молдавским и русским народами и совместную созидательную деятельность.

Думаю, что именно к нам обратились с заказом, потому что знали — мы можем быстро и недорого сделать работу. Обычно такие проекты делаются около года», — добавил Александр Воронцов.

Стоит отметить, что именно Александр Воронцов является автором памятника директору Новосибирского зоопарка Ростиславу Шило.

Напомним, в январе глава СО РАН утвердил памятник Ломоносову в Новосибирске.

ВКонтакте
G+
OK
  
новости по теме
публикации по теме
 26 июля, 15:13 • статья

Искусство по правилам и без

Динамика одного сумасшедшего дня из жизни Карена Мовсесяна. Сиб.фм выяснил, что такое петь громко и дорого, где рождаются талантливые вокалисты и какое послеоперное будущее он себе приготовил.
 25 июля, 08:15 • статья

Жилой комплекс «Маковского»

Если зайти на сайт Сибирь ИНВЕСТ, то можно узнать, что ЖК «Маковского» расположен в центре, недалеко от областной администрации. Два дома выполнены в едином стиле: кирпич, бесшумные лифты: стильно и удобно, всё, как умеет строить ООО «Паркхаус».
 24 июля, 14:29 • статья

История из воска

Как создаются восковые скульптуры, сложен ли уход за ними и чем они отличаются от работ всемирно известного музея мадам Тюссо, Сиб.фм рассказала организатор выставки Алла Кохия
самое популярное
 19 июля, 08:42 • новость

Тело жительницы Барнаула нашли в квартире спустя десять лет после смерти

Благодаря ремонту жители одного из домов на улице Чкалова в Барнауле обнаружили труп соседки, которую не видели десять лет.
 22 июля, 14:19 • новость

Обнажённая пара предавалась любовным утехам на улице в Новосибирске

На левом берегу Новосибирска прямо во дворе домов мужчина с женщиной занимались сексом — возмущённые местные жители попытались вызвать полицию.
 20 июля, 13:56 • новость

Обычный сельский фельдшер полчаса в одиночку боролся за жизнь пострадавшего

В Челябинской области по непонятным причинам юного сельского фельдшера отправили на страшную аварию, где ему пришлось героически сражаться за жизнь пострадавшего — данная история вызвала большой общественный резонанс.
 25 июля, 11:33 • новость

Отец алтайских живодёрок извинился за детей и рассказал об угрозах

Отец несовершеннолетних жительниц Алтайского края, которые на видео жестоко убили котёнка, боится за свою семью из-за постоянных угроз
 24 июля, 10:44 • новость

Алтайская живодёрка с улыбкой разрубила котёнка топором на камеру

Видео, где в Алтайском крае несовершеннолетняя девушка жестоко убивает котёнка, шокировало пользователей интернета — родители уже извинились за поведение ребёнка.
 22 июля, 09:14 • новость

Хулиганства медведя на парковке в красноярских «Столбах» попали на камеру

Камеры видеонаблюдения, установленные на парковке в красноярском заповеднике «Столбы», запечатлели шалости медведя.