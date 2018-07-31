Новосибирцы стали авторами памятника Петру I и виноделию

В городе Волгодонске Ростовской области торжественно открыли памятник дружбе императора Петра Великого с историческим деятелем Молдовы Дмитрием Кантемиром и виноделию — трёхметровую скульптуру в рекордные сроки создали художники из Новосибирска Александр Воронцов и Павел Слободчиков.

Памятник открыли в присутствии президента Молдовы Игоря Додона. Мероприятие было организовано по инициативе Союза дружбы России и Молдовы.

«Для меня большая честь, что руководство Волгодонска, правительство Ростовской области согласились, чтобы мы провели сегодня это мероприятие. Я уверен, что это историческое событие», — сказал президент республики Игорь Додон.

Император Пётр Первый Великий и господарь Молдовы Дмитрий Кантемир — это две яркие исторические личности, заложившие основу крепкой дружбы и сотрудничества между двумя государствами. Дмитрий Кантемир (1673-1723) — молдавский учёный и политический деятель. Он был приятелем Петра I, его подданные возрождали культуру виноделия в России.

«Каким образом вышли на нас заказчики, мы до конца сами не знаем. Мало того, общались не с самими заказчиками, а с куратором. Работа шла два месяца. Скульптура сделана из композитного материала на основе полимерной смолы.

Примерно из такого же материала делают современные яхты, фюзеляжи самолётов и прочее. Готовую скульптуру патинировали под бронзу», — рассказал скульптор Александр Воронцов, один из авторов памятника.

По словам скульптора, композиция посвящена истории возникновения виноделия на берегах Дона. Считается , что Дмитрий Кантемир (молдавский князь), который сражался на стороне Петра I против Османов, привёз на Дон виноградную лозу с территории Молдавии. Пётр I предложил заняться виноделием, поскольку дикий виноград рос на берегах реки сам по себе. И его нужно было заменить благородными сортами.

«Таким образом возникло виноделие в России. В данной композиции Дмитрий Кантемир держит лозу с виноградными гроздьями в одной руке, как бы показывая её Петру Алексеевичу. В другой руке держит план расположения виноградников. А Пётр I держит кубок с виноградом и пробует его на вкус. Его взгляд устремлён вдаль. Так что памятник символизирует дружбу между молдавским и русским народами и совместную созидательную деятельность.

Думаю, что именно к нам обратились с заказом, потому что знали — мы можем быстро и недорого сделать работу. Обычно такие проекты делаются около года», — добавил Александр Воронцов.

Стоит отметить, что именно Александр Воронцов является автором памятника директору Новосибирского зоопарка Ростиславу Шило.

Напомним, в январе глава СО РАН утвердил памятник Ломоносову в Новосибирске.