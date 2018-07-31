Новосибирскому театру достался самый большой грант от Минкульта

фото из группы «Новосибирский музыкальный театр» в соцсети «ВКонтакте»

Многомиллионную субсидию в Новосибирском музыкальном театре направят на постановку спектаклей на итальянскую тематику.

Субсидию в размере 14 миллионов рублей получит Новосибирский музыкальный театр (экс-театр музкомедии). Как сообщает пресс-служба министерства культуры Новосибирской области, театр вошёл в список 15 организаций, которые получили грант в рамках господдержки. Полученные средства организации реализуют на творческие проекты до конца 2018 года.

Грант, доставшийся новосибирскому театру, оказался самым большим — 13,9 миллиона рублей на реализацию проекта «Италия, с любовью».

«Наконец-то Новосибирский музыкальный театр получил подтверждение тому, что он является одним из лидеров в своём жанре. Это выразилось в достаточно большой сумме федерального гранта, который даётся совсем немногим театрам», — подчеркнул директор и художественный руководитель театра, заслуженный артист РФ Леонид Кипнис.

Как отмечают представители театра, выделенные средства пойдут на постановку двух спектаклей — мюзикла «Римские каникулы» и классической оперетты «Ночь в Венеции».

Напомним, в конце 2017 года бывший театр музкомедии сменил название — Владимир Городецкий подписал распоряжение о его переименовании в «Государственное автономное учреждение культуры Новосибирской области „Новосибирский музыкальный театр“».