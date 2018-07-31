Пассажиров Ан-2 эвакуировали после жёсткой посадки в Красноярском крае

С места жёсткой посадки самолёта Ан-2 в Эвенкийском муниципальном районе Красноярского края эвакуировали пять человек.

Самолёт совершил вынужденную посадку в 67 километрах от устья реки Янгето, в 190 километрах от административного центра Эвенкии посёлка Тура 30 июля. Пятерых находившихся на борту пострадавших, в том числе двух членов экипажа, отвезли в Туру.

Как сообщили в Западно-Сибирском СУТ СК России, по факту вынужденной посадки самолёта проводится проверка.

«В результате происшествия погибших нет, один из пассажиров получил лёгкие телесные повреждения, которые его жизни не угрожают. Воздушное судно получило незначительные повреждения носовой части», — сообщили в ведомстве.

Напомним, из-за тумана самолёт из Греции пролетел мимо Толмачёво.