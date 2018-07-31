Первую в мире туристическую лошадь выведут на Алтае

Уникальную породу лошадей, не имеющую аналогов в мире, задумали вывести на алтайском курорте Белокуриха.

Как сообщает пресс-служба АО «Курорт Белокуриха», кураторством селекционной работы займётся заведующий сектором коневодства Сибири Всероссийского НИИ коневодства Россельхозакадемии Алексей Бордунов.

«Туристической породы лошадей действительно до сих пор нет даже на мировом рынке. Лошадь должна быть выносливой и крепкой, предсказуемой и добронравной. Чтобы достичь желаемого результата, мы решили скрестить массивную и неприхотливую новоалтайскую кобылу с арабским жеребцом», — рассказал специалист.

В этом году учёные получат первые результаты, если они устроят их, то к селекционной работе они приступят в 2019 году.

В настоящее время для катания туристов используют рабочих или спортивных лошадей, которые завершили карьеру, а также ослов и мулов. Как отметил Алексей Бордунов, не каждое животное предназначено для этой цели, в частности, для походов в горы.

«Аборигенная алтайская порода довольно непредсказуема и может проявлять агрессию, лошади, скрещённые с донскими или орловскими скакунами, легко возбудимы», — подчеркнул он.

Напомним, в начале июля новосибирцы увидели пони в салоне «Хонды» — необычную картину засняли на видео.